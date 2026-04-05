Samsun\'da Pickleball Şampiyonası Düzenlendi

Türkiye'de yeni gelişmekte olan spor dallarından "pickleball"un tanıtılması amacıyla "Samsun Pickleball Şampiyonası" gerçekleştirildi.

Organizasyon çeşitli illerden gelen 720 sporcunun katılımıyla İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Pickleball Samsun Derneği koordinasyonunda düzenlenen şampiyonaya, Yeşilay, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), AFAD ve Türk Kızılay başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar destek verdi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, pickleballun Türkiye'de henüz gelişim aşamasında olan bir branş olduğunu belirtti.

Dereci, "Pickleball son iki yıldır Tenis Federasyonu'nun alt branşı olarak hizmet vermeye başladı." dedi.

Branşın yeni olması nedeniyle Türkiye genelinde hızla yayılmaya başladığını ifade eden Dereci, "Bu branşı hep birlikte büyüteceğiz. Henüz antrenörleri ve hakemleri yok, adeta yeni doğmuş bir çocuk gibi. Hep birlikte geliştireceğiz. Bu branşın gelişmesinde başta Samsun Valimiz Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin düzenlenmesinde gönüllü gençlerin önemli rol üstlendiğini vurgulayan Dereci, turnuvanın rekabetten çok tanıtım ve kaynaşma amacı taşıdığını belirtti.

Samsun Yeşilay yetkilileri de pickleball branşının farkındalığını artırmak amacıyla organizasyona destek verdiklerini ifade ederek, sporun yaygınlaşmasına katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Organizasyona Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Pickleball Samsun Derneği Semih Uzer ve ilgililerin katıldığı organizasyon yapılan konuşmaların ardından başladı.