Samsun'da Pickleball Şampiyonası Düzenlendi

05.04.2026 13:21
Türkiye'nin yeni sporu pickleball, Samsun'da 720 sporcu ile tanıtıldı ve destekle büyümesi amaçlandı.

Türkiye'de yeni gelişmekte olan spor dallarından "pickleball"un tanıtılması amacıyla "Samsun Pickleball Şampiyonası" gerçekleştirildi.

Organizasyon çeşitli illerden gelen 720 sporcunun katılımıyla İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Pickleball Samsun Derneği koordinasyonunda düzenlenen şampiyonaya, Yeşilay, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), AFAD ve Türk Kızılay başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar destek verdi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, pickleballun Türkiye'de henüz gelişim aşamasında olan bir branş olduğunu belirtti.

Dereci, "Pickleball son iki yıldır Tenis Federasyonu'nun alt branşı olarak hizmet vermeye başladı." dedi.

Branşın yeni olması nedeniyle Türkiye genelinde hızla yayılmaya başladığını ifade eden Dereci, "Bu branşı hep birlikte büyüteceğiz. Henüz antrenörleri ve hakemleri yok, adeta yeni doğmuş bir çocuk gibi. Hep birlikte geliştireceğiz. Bu branşın gelişmesinde başta Samsun Valimiz Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin düzenlenmesinde gönüllü gençlerin önemli rol üstlendiğini vurgulayan Dereci, turnuvanın rekabetten çok tanıtım ve kaynaşma amacı taşıdığını belirtti.

Samsun Yeşilay yetkilileri de pickleball branşının farkındalığını artırmak amacıyla organizasyona destek verdiklerini ifade ederek, sporun yaygınlaşmasına katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Organizasyona Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Pickleball Samsun Derneği Semih Uzer ve ilgililerin katıldığı organizasyon yapılan konuşmaların ardından başladı.

Kaynak: AA

Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu

10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
