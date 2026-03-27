Samsun\'da Puta Türkiye Şampiyonası Başladı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen Yeşilay Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki şampiyonaya 49 ilden 1388 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ilk gününde açılış seremonisinin ardından genç kadınlar, deneme ve sıralama atışları yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun'da geleneksel okçuları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek "Her yıl geleneksel okçuluğa katılım artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu salonlar yetmeyecek. Burası Türkiye'nin en büyük okçuluk salonudur. Burayı hınca hınç dolduruyorsunuz. Sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Samsun'da 29 Mart'ta sona erecek şampiyonada yarın genç kadınlar final atışları yapılacak.