Samsun'da Spor Bilimleri Kongresi - Son Dakika
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Spor

Samsun'da Spor Bilimleri Kongresi

Samsun\'da Spor Bilimleri Kongresi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde II. Uluslararası Egzersiz ve Spor Bilimleri Kongresi düzenlendi.

05.12.2024 21:03
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde "II. Uluslararası Egzersiz ve Spor Bilimleri Kongresi" düzenlendi.

Spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren olan kongrenin açılışına, efsane halterci, dünya ile olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu katıldı.

Kongrede ilk olarak konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, "Spor bilimleri alanında yapılan araştırmalar, yalnızca sporcuların performansını artırmaya yönelik değil, aynı zamanda toplumda daha sağlıklı bireyler yetiştirmek, fiziksel aktiviteyi yaygınlaştırmak ve spor kültürünü güçlendirmek amacı taşımaktadır. Bu nedenle bilginin paylaşımına yönelik toplandığımız bu kongrenin, spor bilimleri alanındaki son gelişmeleri, yeni bakış açılarını ve gelecekteki potansiyeli tartışabileceğiniz oturumlara ev sahipliği yapacağına inanıyor ve üniversitemiz olarak bu tür etkinlikleri desteklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

"Hem sevinç hem de gurur dolu anlar yaşattı"

Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle anan Rektör Yardımcısı Kesten, "Türk halkına halter sporunu tanıtan rahmetli dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'na ve şu an aramızda bulunan yaşayan efsane Halil Mutlu'ya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Halter gibi zorlu bir sporda üç kez üst üste olimpiyat şampiyonu olarak kazandığı madalyalar ve kırdığı rekorlarla bizlere hem sevinç hem de gurur dolu anlar yaşatan ancak aramızdan çok erken ayrılan Naim Süleymanoğlu'nu bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanın cennet olsun büyük şampiyon. En az Naim Süleymanoğlu kadar başarılı olan ve Naim Süleymanoğlu'ndan aldığı bayrağı göklerden indirmeyen, 1996 Atlanta, 2000 Sydney ve 2004 Atina'da üç kez üst üste olimpiyat şampiyonu olan bize defalarca dünya şampiyonluğu mutluluğu yaşatan Halil Mutlu'ya hoş geldiniz diyor ve kendisini bize yaşattığı büyük gurur ve mutluluk için sizlerin de katılımıyla bir kez daha alkışlamak istiyorum. İyi ki varsın Halil Mutlu" diye konuştu.

"Türk spor tarihine adını yazdırmış iki değerli insan için buradayız"

Konferansta konuşma yapan OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Eliöz de, "Türk spor tarihine adını yazdırmış iki değerli insan için bugün buradayız. Kongreye katılım sağlayıp bizi onurlandıran herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yeni gelişmeleri ve araştırma alanlarını ele almak için toplandık"

Kongre Başkanı Prof. Dr. Soner Çankaya da "Bugün burada, sporun ve spor bilimlerinin geldiği noktayı tartışmak, yeni gelişmeleri ve araştırma alanlarını ele almak için toplandık. Bu kongrenin, spor bilimlerinin, sağlıklı yaşamın ve insan performansının nasıl şekillendiğini daha derinlemesine anlamamız için eşsiz bir fırsat sunmasını bekliyoruz. Ülkemizdeki ve dünyadaki spor alanında yapılan çalışmaları sunma, tartışma, gelişmeleri takip etme ve geliştirici geri bildirimler almayı amaçladığımız II. Uluslararası Egzersiz ve Spor Bilimleri Kongresi (UESBK-2024)'ne sağladığınız kıymetli iş birliğiniz ve desteğiniz için en derin saygı ve teşekkürlerimizi sunar; sizleri Atatürk'ün şehri Samsun'da ağırlamaktan onur duyarız" ifadelerini kullandı.

Genç Nesillere Spor Eğitiminde Yol Gösterici

Kongrede Prof. Dr. Ahmet Faik İmamoğlu'nun spor eğitimi alanındaki vizyonu, katkıları ve bilim dünyasına kazandırdığı değerler detaylı bir şekilde ele alındı. Dr. Nafiz İmamoğlu, akademik ve profesyonel çalışmalarıyla spor bilimlerine ışık tutan Prof. Dr. İmamoğlu'nun, genç nesillerin eğitimine olan katkılarına dikkat çekerek, katılımcılarla ilham verici bilgiler paylaştı.

Etkinlikte, konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Halil Mutlu, samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun'da Spor Bilimleri Kongresi - Son Dakika

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