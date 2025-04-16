Samsun\'da U22, Genç ve Yıldız Kadınlar Boks Şampiyonası Başladı

SAMSUN'da 15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak olan U22, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın açılış töreni bugün yapıldı.

70 ilden 738 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyonanın açılış seremonisine Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Canik Kaymakamı Şeref Aydın ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve çok sayıda davetli katıldı.

Atatürk Spor Salonu'ndaki törende konuşan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Boks Federasyonumuzun faaliyet programında yer alan Hamdi Yıldırım U22, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na hoş geldiniz. Hamdi ağabey için de birkaç söz söylemek istiyorum. Kendisi, Türk boksunun çok büyük bir değeri. Çok güzel anıları var. Ben, kendisinin ellerinden öpüyorum. Allah uzun ömürler versin. Onun adına bir turnuva düzenlemek hepimizi mutlu etti"

Hakemlerin önemine de dikkat çeken Hekimoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazı maçlarda hakemlerimize çok fazla itiraz geliyor. Şu anda futbolda VAR uygulaması var ama boksta yok. Artık VAR uygulamasına itirazlar başladı ve Avrupa'dan hakemler gelmeye başladı. Bu turnuvada 738 sporcu ve 58 hakem görev alıyor. Hakemlerimize sahip çıkalım. Turnuva bir hafta sürecek. Hakemlerimizle ilgili en küçük bir tartışma dahi yaşanmasını istemiyorum. Onlara destek olalım. Tertemiz bir şampiyona diliyoruz"

Başkan Hekimoğlu kadın boksunda gelinen noktayı çok daha ileriye taşımak için Samsundaki şampiyonanın büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.