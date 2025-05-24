Samsun\'da Uluslararası Su Sporları Festivali Heyecanı

Samsun'da düzenlenen Uluslararası Su Sporları Festivali, 750 sporcunun katıldığı dragon bot yarışlarıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Festivalin ilk gününde spor ve eğlence bir arada yaşandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde SUKAY Tesisleri'nde başlayan festivalin ilk günü, sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. Festivale Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen sporcular damga vurdu. Dragon bot yarışları, etkinliğin en çok dikkat çeken bölümü oldu. Türkiye'den 50 kulüp ile birlikte Azerbaycan ve İran Milli Takımları'nın da yer aldığı yarışlarda 750 profesyonel sporcu, 200 metrelik sprint ve 2 bin metrelik maraton parkurunda kıyasıya mücadele etti.

Festivalde ayrıca su kayağı ve wakeboard gösterileri, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatırken, DJ performansı festival coşkusunu artırdı. Sporla eğlenceyi buluşturan organizasyon, Samsun'un su sporları alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Festival hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Necmi Çamaş, "Samsun bu yıl 19 Mayıs'ı çok farklı kutluyor. 1 Mayıs'ta başlayan ve halen devam eden 28, 29 Mayıs günü Havza etkinlikleri ile sona erecek olan 19 Mayıs etkinliklerinin uluslararası bir ayağını da bugün gerçekleştiriyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda burada muhteşem bir gösteriyi, Samsun halkı ile buluşturuyoruz" dedi.

Sporcular ise festivalin oldukça heyecanlı geçtiğini söyledi.

Festival 25 Mayıs günü sona erecek. - SAMSUN