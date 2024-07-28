Samsun\'da Yamaç Paraşütü Yarışması Adrenalin Tutkunlarını Bir Araya Getirdi

Spor

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü yarışması adrenalin tutkunlarını bir araya getirdi. Nefesleri kesen yarışma, gökyüzünde büyük rekabete sahne oldu.

Canik Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) iş birliğiyle Canik Gültepe Yamaç Paraşütü Alanı'nda gerçekleşen Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması'nda 18 farklı şehirden 45 sporcu şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Canik semalarında gerçekleşen yarışma 3 gün boyunca heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmada sporcular, genel klasman, kadın klasmanı ve takım klasmanı olmak üzere 3 ayrı kategoride yarıştı. Canik Gültepe'den kalkış yapan ve belirlenen hedefe en yakın inişi gerçekleştirmeye çalışan sporcuların dereceleri, topladıkları puanlar sonucunda belirlendi. Dereceye giren sporculara ödülleri ise düzenlenen törenle verildi.

"Canik'imizi doğa sporları tutkunlarının durak noktası haline getirdik" diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede birçok farklı branşta spor ve yarışma organizasyonuna imza atmaya devam ettiklerini belirtti.

Doğal güzelliği büyüledi

Ödül töreninde konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, motokros ve daha birçok doğa sporları branşlarına ev sahibi olmaya, şehrimizden ve farklı şehirlerden sporcularımızı ilçemizde ağırlamaya devam ediyoruz. İlçemizin doğal güzelliğinin bilinirliğinin artmasına da katkılar sağladığımız Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışmamızda birincilik ve dereceler elde eden sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışma sonucunda genel klasmanda Halil İbrahim Lalık, kadın klasmanında Büşra Güler ve takım klasmanında da Bafra Havacılık Spor Kulübü'ne birincilik ödülleri takdim edildi.

Ödül törenine, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN