Bayram Bektaş: "Erzurumspor'u yeni Eyüpspor maçını telafi edeceğiz" - Son Dakika
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Bayram Bektaş: "Erzurumspor'u yeni Eyüpspor maçını telafi edeceğiz"

24.08.2022 19:35

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, deplasmanda oynayacakları Erzurumspor FK maçını kazanarak Eyüpspor maçında kaybettikleri puanı telafi etmek istediklerini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, deplasmanda oynayacakları Erzurumspor FK maçını kazanarak Eyüpspor maçında kaybettikleri puanı telafi etmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Bayram Bektaş, maçın son taktik antrenmanına oyuncularına maçın şifrelerini verirken, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

"Erzurumspor'u yeni Eyüpspor maçını telafi edeceğiz"

Samsunspor'un her maçı kazanmak için sahaya çıktığını ifade eden Bayram Bektaş, "Eyüpspor maçı kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü Samsunspor her zaman kazanmaya oynar. Böyle bir rakiple berabere kalmak, 2 puan kayıp ama 3 puanı da kaybedebilirdik. Çünkü karşımızda o kalitede bir kadro vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Her maç böyle mücadele etsinler, her maçtan istediğimiz skoru alacağımızı gösterdiler. İlk maçı deplasmanda kazandık, içeride berabere kaldık. Şimdi içeride kaybettiğimiz 2 puanı deplasmanda alacağımız 3 puanla telafi etmeye çalışacağız. Erzurumspor'u tüm yönleriyle analiz ettik. Bugün de son taktik çalışmamızı yaptık. Geçen yıl orada oynayan oyuncularımız var. Onların da bizlere doneleri oldu. Samsunspor nerede oynarsa oynasın, kazanmaya oynayacak bir kadro oluşturduk. Samsunspor'un beklentisi budur. Buna cevap vermek istiyoruz. Erzurum'da belki rakım bizi olumsuz etkileyebilir ama biz gücümüzle, dayanıklılığımızla, kalitemizle, zekamızla ve oyunumuzla her şeyin üstesinden gelecek bir kadroyuz. İnşallah gereken mücadeleyi gösterir ve 3 puanla Erzurum'dan ayrılırız" dedi.

"Hiçbir zaman takımımı uyku moduna almam"

Eyüpspor maçında takımı uyku moduna aldığı eleştirilerine cevap veren Bektaş, "Uyku moduna ancak televizyonu alırsınız. Hiçbir zaman takımımı uyku moduna almam. Oynadığınız rakibi iyi bileceksiniz. Rakip her an her şeyi yapabilecek bir rakipti. Biz hücum yaparken savunmayı da düşünüyoruz. İkinci yarıda son 15 dakikaya kadar sürekli gol kaçıran, atak arayan takımdık. O yüzden uyku modu yorumuna katılmıyorum" diye konuştu. - SAMSUN

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Samsunspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor Samsunspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bayram Bektaş: 'Erzurumspor'u yeni Eyüpspor maçını telafi edeceğiz' - Son Dakika

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