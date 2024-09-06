Samsun İlkadım Belediyespor Kick Boks Takımı Sporcusu Dünya 3\'üncüsü

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Samsun İlkadım Belediyespor Kick Boks Takımı sporcusu Hüseyin Emre Yıldırım, Macaristan'da düzenlenen dünya şampiyonasından dünya 3'üncülüğü derecesiyle döndü.

23 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda, İlkadım Belediyespor Kick Boks Takımı Sporcusu Hüseyin Emre Yıldırım, 71 kilo full contact branşında dünya üçüncüsü oldu.

Elde ettiği başarıdan dolayı Hüseyin Emre Yıldırım'ı tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerin karşılığını almaya devam ediyoruz. Sporcularımız, katıldıkları turnuva, yarışma ve şampiyonalardan, bizleri gururlandıracak derecelerle dönmeye devam ediyor. Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda sporcumuz Hüseyin Emre Yıldırım, dünya üçüncüsü oldu ve bizleri gururlandırdı. Genç sporcumuzu, antrenörlerini ve kendisini yetiştiren kıymetli ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - SAMSUN