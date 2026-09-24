Samsun Tekkeköy'de pickleball projesi bağımlılıkla mücadele için imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Tekkeköy'de pickleball projesi bağımlılıkla mücadele için imzalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Tekkeköy\'de pickleball projesi bağımlılıkla mücadele için imzalandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Tekkeköy'de 'Pickleball ile Sağlıklı Toplum ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi Projesi' için imzalar atıldı. Proje, pickleballı okullarda ve kamu kurumlarında yaygınlaştırıp çocuk ve gençleri spora yönlendirmeyi, bağımlılıkla mücadeleyi sporla desteklemeyi amaçlıyor.

Samsun'da pickleball sporunun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında " Tekkeköy'de Pickleball ile Sağlıklı Toplum ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" için imzalar atıldı.

Tekkeköy ilçesinde spor, sağlık ve bağımlılıkla mücadeleyi aynı projede buluşturan çalışma; Tekkeköy Kaymakamlığı, Tekkeköy Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Samsun Merkez OSB, Samsun Gıda İhtisas OSB, Samsun Yeni OSB, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Pickleball Samsun Derneği'ni ortak hedef doğrultusunda bir araya getirdi.

Protokol kapsamında pickleballın okullarda, kamu kurumlarında ve toplumun farklı kesimlerinde yaygınlaştırılması; çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi, sağlıklı ve hareketli yaşam kültürünün desteklenmesi, sosyal etkileşimin artırılması ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarına spor yoluyla katkı sunulması hedefleniyor. Özellikle gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması, boş zamanlarını nitelikli sportif faaliyetlerle değerlendirmesi, akran zorbalığı, sosyal izolasyon ve dijital bağımlılık gibi risklere karşı koruyucu ve önleyici çalışmaların güçlendirilmesi projenin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Proje ile yalnızca bir spor branşının tanıtılması değil; kamu kurumlarının ortak hareket ettiği, gençlerin ve ailelerin sürece dahil edildiği, sporun bağımlılıkla mücadelede ve toplumsal dayanışmada güçlü bir araç olarak kullanıldığı sürdürülebilir bir modelin Tekkeköy'de hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
TekkeköySamsunSağlıkÇocukKamuSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin’de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu’ya ulaştı Araç o sırada Ankara’daydı Mardin'de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu'ya ulaştı! Araç o sırada Ankara'daydı
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı Esnafın müdahalesiyle yakalandı Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı! Esnafın müdahalesiyle yakalandı
ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor
Manisa Şehzadeler’de komşusunun kapısını matkapla kıran kadın gözaltına alındı Manisa Şehzadeler'de komşusunun kapısını matkapla kıran kadın gözaltına alındı
17:51
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
17:21
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
16:21
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:42
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
15:24
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 17:56:25. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun Tekkeköy'de pickleball projesi bağımlılıkla mücadele için imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei