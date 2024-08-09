Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsunspor\'a destek verdi

Spor

Beşiktaş maçı öncesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte Samsunspor Kulübünü ziyaret ederek destek veren Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Samsunspor'umuzun bu sezon büyük başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Vali Orhan Tavlı, Samsunspor'a yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Tavlı paylaşımında, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan ile birlikte Nuri Asan Tesislerinde Samsunsporlu yönetici, teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek, yeni sezonda başarı dileklerimizi ilettik. Türk futbolunun köklü kulübü ve Samsun'umuzun amiral gemisi Samsunspor'umuzun Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı ilk maçından itibaren bu sezon büyük başarılar elde edeceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Vali Tavlı'ya isminin yazdığı 55 numaralı Samsunspor forması hediye etti. - SAMSUN