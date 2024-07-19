Samsun Valisi Özel Milli Sporcuları Kabul Etti - Son Dakika
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Samsun Valisi Özel Milli Sporcuları Kabul Etti

Samsun Valisi Özel Milli Sporcuları Kabul Etti

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 'Özel Sporcular Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda şampiyonluk ve rekorlar elde eden Türkiye'nin gururu özel milli sporcuları makamında kabul ederek kutladı. Samsunlu özel milli sporcular toplamda 6 altın madalya, 3 gümüş madalya, 1 bronz madalya, 1 dünya rekoru ve 1 Avrupa rekoru elde etti.

19.07.2024 14:41
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, 'Özel Sporcular Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda şampiyonluk ve rekorlar elde eden Türkiye'nin gururu özel milli sporcuları makamında kabul ederek kutladı.

6-11 Haziran 2024 tarihlerinde İsveç'te düzenlenen Özel Sporcular Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla Samsun ve Türkiye'yi gururlandıran özel milli sporculardan Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Eda Yıldırım, Edanur Akın ve Doğukan Bostancı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve antrenörleri Aytunç Göz ile birlikte, Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Tavlı, "Samsunlu özel milli sporcularımızı tebrik ediyor, 25 Ağustos- 6 Eylül 2024 tarihlerinde ülkemizi temsil edecekleri Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda da başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Dünya ve Avrupa rekorları

Özel Sporcular Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Fatma Damla Altın 4x100 m bayrak koşusu birinciliği/4x400 m dünya rekoru, Esra Bayrak 4x200 m takım şampiyonluğu, Eda Yıldırım cirit atma birinciliği, çekiç ve gülle atma üçüncülüğü, Edanur Akın 3 bin m su engeli birinciliği/Avrupa rekoru, Doğukan Bostancı 4x200 m bayrak koşusu birinciliği/400 m ikinciliği başarısı gösterdi. Samsunlu özel milli sporcular toplamda 6 altın madalya, 3 gümüş madalya, 1 bronz madalya, 1 dünya rekoru ve 1 Avrupa rekoru elde etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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