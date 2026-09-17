Samsunlu mas güreşçiler İstanbul'da 2 Türkiye şampiyonluğu kazandı - Son Dakika
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Samsunlu mas güreşçiler İstanbul'da 2 Türkiye şampiyonluğu kazandı

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Samsunlu mas güreşçiler İstanbul\'da 2 Türkiye şampiyonluğu kazandı
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İstanbul'da düzenlenen Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Samsunlu sporcular madalyalarla döndü. Medine Civelek ve Elif Gündoğdu Türkiye şampiyonu olurken, Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları 88 puanla takım sıralamasında Türkiye ikincisi oldu.

İstanbul'da düzenlenen Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Samsunlu sporcular, kazandıkları madalyalar ve takım derecesiyle önemli bir başarıya imza attı.

09-10 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Sultangazi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen Yıldız ve Genç Kızlar ile Erkekler Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Samsunlu sporcular başarılı sonuçlar elde etti.

Tekkeköy Samsun Spor Kulübü adına mücadele eden sporculardan 65 kiloda Medine Civelek ve 70 kiloda Elif Gündoğdu Türkiye şampiyonu oldu. 50 kiloda Sudenaz Zorlu ile 80 kiloda Güler Yağmur Türkoğlu Türkiye üçüncülüğü elde ederken, 60 kiloda Cansu Çakır Türkiye beşincisi oldu. Erkekler 80 kiloda ise Sametcan Türkoğlu Türkiye ikinciliğini kazandı.

Bafra Güreş Spor Kulübü sporcusu 45 kiloda Sevde Nur Teke ile Spor Lisesi Spor Kulübü sporcularından 60 kiloda Emine Hatun Cebeci Türkiye ikincisi olurken, 70 kiloda Esma Demir Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Kadınlar kategorisinde başarılı bir performans ortaya koyan Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları, topladığı 88 puanla takım sıralamasında Türkiye ikincisi olarak kupa kazandı.

Şampiyonada dereceye girerek Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan ve Milli Takım'a seçilen sporcuların, uluslararası organizasyonda mücadele edeceği belirtildi.

Samsunlu sporcuların elde ettiği dereceler, mas güreşinde kentteki çalışmaların ve sporcuların emeğinin karşılığını ortaya koydu.

Kaynak: İHA
İstanbulTekkeköyGündoğduGençlikTürkiyeSporSon Dakika

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