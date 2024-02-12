Samsunlu öğrenci, Okul Sporları Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunlu öğrenci, Okul Sporları Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldu

Samsunlu öğrenci, Okul Sporları Bilek Güreşi Şampiyonası\'nda Türkiye birincisi oldu

Samsunlu bir öğrenci, Konya'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldu. Şampiyonada 180 sporcu yer aldı ve öğrenci sol kolda Türkiye üçüncüsü, sağ kolda ise Türkiye şampiyonu oldu. Öğrenci, Türk Milli Takımı seçmelerine katılma hakkı kazandı.

12.02.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunlu öğrenci, Konya'da yapılan Okul Sporları Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen okul sporları bilek güreşi grup müsabakaları 9-11 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşti.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki yapılan Bilek Güreşi B Gençler Türkiye Şampiyonası'na 180 sporcu katıldı. Şampiyonada Samsun'u temsilen katılan Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi Şaziye Demir, gençler B kategorisi okullar arası Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 50 kiloda sol kolda Türkiye üçüncüsü, sağ kolda da Türkiye şampiyonu oldu.

25 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Bektaş, "Samsun'u temsilen gençler B kategorisi Okul Sporları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda katılan öğrencimiz Şaziye Demir, 50 kg sağ kolda Türkiye birincisi olarak Samsunumuzu gururlandırmıştır. Samsun'da düzenlenecek Türk Milli Takımı seçmelerine de katılma hakkı kazanmıştır. Başarılarının devamını diler, kendisine ve eğitim veren antrenör ve ailesine ayrıca halk eğitim ve milli eğitim müdürlerimize teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Türkiye, Samsun, Konya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunlu öğrenci, Okul Sporları Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:52:21. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunlu öğrenci, Okul Sporları Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement