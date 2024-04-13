Samsunlu Şaziye Demir, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Samsunlu Şaziye Demir, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Samsunlu Şaziye Demir, Avrupa Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek

Samsun'da yaşayan 14 yaşındaki Şaziye Demir, bilek güreşinde gösterdiği başarılarla Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. Şaziye, okul takımında başladığı bilek güreşi kariyerinde birçok madalya kazandı ve milli takıma seçildi. Slovakya'da gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek olan Şaziye, hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu belirtti.

13.04.2024 11:55  Güncelleme: 12:07
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Samsun'da yaşayan ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek amacıyla gittiği spor salonunda bilek güreşine yeteneği keşfedilen 14 yaşındaki Şaziye Demir, katıldığı turnuvalarda başarılı olunca Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi olan ve geçen yıl okulun pansiyonunda vakit geçirmek amacıyla bilek güreşi takımındaki arkadaşlarıyla antrenmanlara katılan Şaziye, yeteneği fark edilince takıma dahil edildi.

İlçe ve il turnuvalarının ardından Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katılan Şaziye, bilek güreşinde 55 kiloda sağ kolda altın, sol kolda ise gümüş madalya kazandı.

Milli takım seçmelerinde de sağ kolda birinci olarak ay-yıldızlı ekibe dahil edilen Şaziye, 2-12 Mayıs tarihlerinde Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilecek Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak.

25 Mayıs 1919 Spor Kulübü sporcusu olan Şaziye, hazırlıklarına beden eğitimi öğretmeni Murat Aktaş gözetiminde devam ediyor.

Şaziye Demir, AA muhabirine, bugüne kadar çıktığı tüm müsabakalarda sağ kolda galip geldiğini, iki Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu söyledi.

Bölge finallerinde sol kolunda yaşadığı sorun nedeniyle ikincilikte kaldığını belirten Şaziye, "İlk hedefim Avrupa, sonra dünya şampiyonasında milli forma ile ülkemizi temsil edip şampiyonluk kazanmak. Bunun için antrenmanlarıma hocamın desteğiyle devam ediyorum." diye konuştu.

Murat Aktaş ise 3 yıldır okulda bilek güreşi takımı çalıştırdığını, yeteneğini keşfettikleri Şaziye'nin 7-8 aylık çalışma sonucunda okullar arasında düzenlenen turnuvada Türkiye şampiyonu olduğunu anlattı.

Şaziye'nin daha sonra Samsun'daki organizasyonda 55 kiloda milli takıma seçildiğini dile getiren Aktaş, "İlk hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak. İnşallah bu kızımız Avrupa ve dünya şampiyonu olacak, ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek." ifadelerini kullandı.

25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Aydın Kaya da kulübün 2020 yılında kurulduğunu, ilk olarak güreş alanında takım oluşturduklarını aktararak, "2023 yılında bilek güreşinde lisanslı 15 kız ve 13 erkek sporcuyla takımımızı kurduk. İki kızımız Türkiye birinciliği ve Türkiye üçüncülüğü kazandı. Şaziye Demir, Avrupa'da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Bu kızımızın ve diğer sporcularımızın iyi yerlere geleceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

25 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Bektaş ise Şaziye Demir'in gerek okullar gerekse takımlar bazında aldığı başarılarla gurur duyduklarını vurgulayarak, "Kızımızın milli takıma seçilmesi öğrencilerimiz için rol model oldu. Okulumuzda öğrencilerimizin spora, özellikle bilek güreşine ilgisini artırdı. Öğrencilerimizin başarılarının artarak sürmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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