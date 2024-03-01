Samsunlu Sporcular Türkiye Para Tekvando Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Spor

Samsunlu sporcular, Konya'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda bir birincilik bir de ikincilik elde etti.

Fiziksel engelli para tekvandocuların mücadele ettiği şampiyonada büyük erkekler ve büyük bayanlar kategorisinde 80 kiloda Oktay Atalay Türkiye şampiyonu, 65 kiloda Şeymanur Talu Türkiye ikincisi oldu. Sporcularının çeşitli branşlarda şampiyonluklar elde etmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın spora katılabilmesi ve normal hayatta spordan faydalanabilmesi için başarılı olan, ya da olması yüksek potansiyele sahip sporcularımızın ortam sağlamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartan sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Kendi değerlerimize sahip çıkmaya ve onlara kol kanat germeye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN