Samsunspor 1-0 Gençlerbirliği: İlk Yarı Sonucu

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Akıncık
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata, Mouandilmadji
Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Zan Zuzek, Goutas, Abdurrahim Dursun, Etebo (Dk. 42 Samed Onur), Kyabou, Fıratcan Üzüm, Nalepa, Metehan Mimaroğlu, Popa
Gol: Dk. 38 (Penaltıdan) Mouandilmadji (Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşmanın ilk yarısını kırmızı-beyazlı takım 1-0 önde tamamladı.
13. dakikada Samsunspor'un atağında Van Drongelen'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dimata'nın sert şutunda kaleci Gökhan Akkan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın sol çaprazdan pasında altıpas içindeki Mouandilmadji dokundu, top direk dibinden auta gitti.
38. dakikada kırmızı-beyazlığı takımın atağında ceza saha içine giren Tomasson'un pasında top Kyabou'nun eline çarptı. Hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mouandilmadji, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
