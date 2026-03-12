Samsunspor 3-1 Rayo Vallecano'ya Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor 3-1 Rayo Vallecano'ya Yenildi

Samsunspor 3-1 Rayo Vallecano\'ya Yenildi
12.03.2026 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fink, hata yapmamız bekleniyordu, bu hataları kullandılar dedi. İkinci maça umutlu yaklaşıyor.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, "Bizim hata yapmamızı beklediler. Hatalar da yaptık ve bunu da kullandılar." dedi.

Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından zor bir karşılaşma olduğunu kaydetti.

Maçı kaybettikleri için üzüntülü olduğunu aktaran Fink, "Bizim hata yapmamızı beklediler. Hatalar da yaptık ve bunu da kullandılar. Rayo Vallecano çok olgun bir takım. Bu hataları da beklediler dediğim gibi. Topa sahip olma oranına baktığınızda top daha fazla bizdeydi. Gol beklentisi benzerdi. Tabii istatistiklere baktığımızda biz daha iyi olan taraftık. Tabii onlar daha iyi takımdı. Ezber oyun becerileri daha iyiydi. Tabii oynayacağımız ikinci bir karşılaşma var. Futbolda her şey mümkün." ifadelerini kullandı.

Fink, bir karşılaşma daha oynayacaklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Eğer orada birinci golü erken bulabilirsek onlara zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Tabii dediğim gibi bu karşılaşma için de ezber oyun becerilerimizi geliştirmemiz lazım. Yavaş yavaş Emre ve Coulibaly takıma dönüyor. Elayis Tavsan listeye yazılamadığı için oynamadı. Assoumou da sakat. Birçok kanat oyuncumuz eksik ama geri dönüyorlar. Önümüzdeki maçlar için onların geri dönmesi bizim için çok çok önemli. Özellikle kanat pozisyonunda. Holse ile oynamak zorunda kaldık kanatta. Normalde merkezde oynuyor. Çünkü o bizim tek kullanabileceğimiz kanat oyuncusuydu. Sakatlıktan dönen oyuncuların 60-70 dakika çıkarmaları mümkün değildi. Bu sebepten dolayı sonradan oyuna girdiler. Genel olarak fırsatlar yakalamak için zorlandık. Yani bu tür takımlara karşı bir şans bile olsa onları değerlendirmeniz gerekiyor. Yani gol beklentisini 0,55 oranında tuttuk. Ona rağmen çok fazla fırsat vermememize rağmen Konferans Ligi'nde çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Hatta Konferans Ligi'ni bile kazanabilirler. Boşlukları çok iyi bir şekilde kapattılar. Ama bu tür performanslar tabii güçlü rakiplere karşı oynadığınızda normaldir."

Kaynak: AA

Rayo Vallecano, Samsunspor, Konferans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor 3-1 Rayo Vallecano'ya Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kim’den yeni meydan okuma Yeni nesil tabancayı test etti Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat

23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
23:26
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar
Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:41
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 00:05:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Samsunspor 3-1 Rayo Vallecano'ya Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.