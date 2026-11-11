Samsunspor, 3 günlük iznin ardından Galatasaray maçı hazırlığına başladı

Samsunspor, 3 günlük iznin ardından Galatasaray maçı hazırlığına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım'da deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı takım, 3 günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde toplanıp salonda yenilenme ve kuvvet çalışması yaptı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı takım, 3 günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde futbolcular, salonda yenilenme ve kuvvet çalışmaları yaptı.
Samsun ekibi, yarınki antrenmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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