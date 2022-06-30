Samsunspor 57 yaşında - Son Dakika
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Samsunspor 57 yaşında

30.06.2022 12:12
Samsunspor 57 yaşında

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'un kuruluşunun 57. yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'un kuruluşunun 57. yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Türk futbolunda iz bırakan ve Süper Lig'de en çok maç oynayan Anadolu takımları arasında yer alan Samsunspor'un kuruluşunun 57. yılı kutlama etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Kulüp temsilcileri ve taraftarların bulunduğu törende Süper Lig vurgusu yapıldı.

Bu yıl Samsunspor'un şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağını ifade eden Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili M. Savaş Boyar, "Bugün Samsunspor'un 57. yaşı. Tarihi şanla, şerefle dolu olan ve göğsünde Atatürk armasını gururla taşıyan takımımız, 30 Haziran 1965'te kuruldu. Bu 57 yıllık serüvende birçok başarıya imza attık. Samsun şehri olarak çok gururlu ve şanslıyız. Samsun'umuz Cumhuriyet şehri. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Cumhuriyet yolcuğunun fitilini Samsun'da Samsunlularla birlikte ateşlemiştir. Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümünün 100. yılını kutlayacak olduğumuz bu yıl, şanlı takımımıza şampiyonluk çok yakışacak. Bu konuda Başkanımız Yüksel Yıldırım'ın, teknik heyetin ve futbolcuların kararlılığını yakından gözlemliyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında, Süper Lig yolunda Samsunspor inşallah zafere ulaşacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Samsunspor'un 57. kuruluş yıldönümü kapsamında etkinlikler gün boyu devam edecek. Taraftarlar da akşam saatlerinde sahilde meşale gösterisi ile kulüplerinin kuruluş yıldönümünü kutlayacaklar. - SAMSUN

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Samsun Valisi Dağlı, Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı Samsun Valisi Dağlı, Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor 57 yaşında - Son Dakika

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