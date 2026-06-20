Samsunspor\'un 60. yıl kutlamaları yaz şenliğiyle taçlandı

Samsunspor, kuruluşunun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği "60. Yıl Yaz Şenliği" ile taraftarlarını, çocukları ve vatandaşları kulübün tesislerinde bir araya getirdi. Gün boyu süren etkinliklerde sosyal sorumluluk projeleri, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal stantlar yoğun ilgi gördü.

Gerçekleşen şenliğe kulüp yöneticileri, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda taraftar katıldı. Çocuklar ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda yüz boyama etkinlikleri, çeşitli oyunlar ve ikramlar yer alırken, minikler gün boyu eğlenceli vakit geçirdi. Organizasyon, Samsunspor'un şehirle bütünleşme vizyonunu ortaya koydu.

Serkan Kaya: "Amacımız şehirle ve çocuklarımızla buluşmak"

Şenliğin kapanış bölümünde konuşan Samsunspor Başkan Yardımcısı (Ticari Faaliyetler ve İdari İşler Sorumlusu) Serkan Kaya, kulübün 60. kuruluş yılı kapsamında bir yıldır çeşitli etkinlikler düzenlediğini belirtti. Kaya, "2025 yılının Haziran ayında gerçekleşen genel kurulumuzun ardından göreve gelen yönetim kurulumuz, kulübümüzün 60. kuruluş yılı vesilesiyle bir yıl sürecek etkinlikler planlamıştı. Bugün son etkinliğimizi burada evimizde, Nuri Asan Tesisleri'nde yaz şenliği olarak gerçekleştiriyoruz. Burada olmamızın önemi, şehrimizin ortak noktası Samsunspor'un değerini bir kez daha anlatmak ve özellikle çocuklarımızla buluşmaktır. Bugün çocuklarımız bizim baş misafirimiz. Bu armanın bağlarını onlarla kuvvetlendirmek en büyük sorumluluklarımızdan biri" dedi.

Onur Öztekin: "Bu şehrin çocukları Samsunsporludur"

Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Onur Öztekin ise kulübün yalnızca sportif başarılarla değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkmayı hedeflediğini söyledi. Öztekin, "Bu yaz şenliği projelerimizin bir parçası. Amacımız tesislerimizle taraftarlarımızı, şehrimizi buluşturmak. Çocuklarımızın Samsunspor'a olan aidiyetlerini daha fazla artırmak. 'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' diyoruz ve bunu burada taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Fazlıhan Carus ise Samsunspor malzemeleri taşıyan tırın şehrin birçok ilçesinde insanlarla buluşacağını söyledi.

İhsan Kurnaz: "Çocuklarımızın aidiyet duygusu için çok kıymetli"

Etkinliğe katılan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz da Samsunspor'un kentin en önemli markalarından biri olduğunu vurguladı. Kurnaz, "Bugün Samsunspor'umuz kendi tesislerini açarak şehirle bütünleşmeyi sağladı. Yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın Samsunspor aidiyeti kazanması, şehrin dışından farklı takımları tutmak yerine Samsun ile iç içe olması anlamında bu etkinlik çok kıymetli" şeklinde konuştu.

Taraftardan arma vurgusu: "Mirasımızı evlatlarımıza bıraktık"

Şenliğe katılan vatandaşlardan Pınar Bıçak, çocukluğundan beri sadece Samsunspor'u desteklediğini belirterek, "Dünyada sadece bu takımda Atatürk'lü arma var. Biz bununla gurur duyuyoruz. Samsun'da doğdum, Samsun'da büyüdüm ve Samsunsporlu öleceğim. Oğlum da altyapıda oynuyor. Biz mirasımızı aldık, evlatlarımıza bıraktık" dedi.

Annesiyle birlikte şenliğe gelen genç taraftar Miraç Bıçak ise alandaki atmosferi özetleyerek, "Burada herkesin birbirine yaptığı ikramlar, lösemili ve engelli çocuklara yardım kampanyaları var. 60. yıl dönümünde takımımızı yalnız bırakmak istemedim. Şunu söyleyeceğim; Samsunluysak Samsunsporluyuz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN