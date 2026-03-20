Samsunspor\'a çeyrek final bileti için galibiyet yetmedi

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Samsunspor, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Madrid Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 1-0 kazandı.

SAMSUNSPOR TEK GOLLE KAZANDI

Temsilcimiz Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Senegalli santrfor Cherif Ndiaye getirdi. Ndiaye, bu sezon tüm kulvarlardaki 7. golünü attı.

GALİBİYET TUR İÇİN YETMEDİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde maçı uzatmalara götürmek için hücumlarını artıran Samsunspor'un yoğun baskısı sonuç vermedi ve mücadele 1-0 sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte iki maç sonunda toplam skorda 3-2 üstün olan Rayo Vallecano, adını son 8 takım arasına yazdırdı. Temsilcimiz Samsunspor ise Avrupa'ya veda etti.