Samsunspor, Adana Demirspor ile 8. Haftada Karşılaşıyor

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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Samsun temsilcisi, ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 15 puan topladı. Oynadığı maçların 6'sını kaybeden ve birinde berabere kalan Adana Demirspor ise hanesine 1 puan yazdırabildi.

Kırmızı-beyazlı takım, Adana Demirspor'u mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.