Samsunspor, Adana Demirspor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Anada Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Emre'nin kale çizgisine kadar getirdiği topta Marius, meşin yuvarlağa dokunamadı.
13. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Marius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
33. dakikada Zeki Yavru'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Magomedaliev kurtardı.
41. dakikada Drongelen'in ceza sahası içinde indirdiği ters topa hareketlenen Mendoza düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
45+2. dakikada defansın arkasına atılan topa iyi hareketlenen Atal, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Okan meşin yuvarlağı kurtardı.
Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Özcan Sultanoğlu
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser, Taylan Antalyalı, Arbnor Muja, Oliver Ntcham, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Szumski, Fofana, Tait, Dimata, Bola, Schindler, Yunus, Benito, Haluk, Osman
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Adana Demirspor: Shahruddin Magomedaliev, Youcef Atal, Andrew Gravillon, Semih Güler, Milad Mohammadi, Maestro, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Stiven Mendoza, Yusuf Erdoğan, Mario Balotelli
Yedekler: Yılmaz, İsmail, Tayfun, Alioui, Manev, Aimbetov, Abdulsamet, Dorukhan, Barasi, Cisse
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Mendoza (dk. 41) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Drongelen (Samsunspor) - SAMSUN
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