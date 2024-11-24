Samsunspor - Alanyaspor: 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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Samsunspor - Alanyaspor: 1-1 Beraberlik

Samsunspor - Alanyaspor: 1-1 Beraberlik

Samsunspor, Alanyaspor ile 13. haftada 1-1 berabere kaldı. Goller Dimata ve Cordova'dan geldi.

24.11.2024 18:22
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Janvier'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Cordova, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

58. dakikada Janvier'in ortasına ceza sahası içinde Lima'nın vuruşunda Zeki Yavru, çizgiden çıkardı.

78. dakikada Cordova'nın pasında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Hwang'ın vuruşunda, Okan meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

86. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahasının solundan sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

90+5. dakikada kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Curbay, Özcan Sultanoğlu

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Schindler dk. 75), Rick van Drongelen, Lubo Satka, Marc Bola, Flavien Tait, Olivier Ntcham, Emre Kılınç (Muja dk. 75), Soner Aydoğdu, Nany Dimata (Soner Gönül dk. 83), Marius Mouandilmadji (Laura dk. 69)

Yedekler: Halil, Nanu, Ali, Bedirhan, Yunus, Ercan

Teknik Direktör: Thomas Reis

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Nuno Lima, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Gaius Makouta (Rony dk. 90+4), Richard Coelho, Antonio Augusto, Nicolas Janvier (Fatih dk. 79), Efecan Karaca (Hwang dk. 69), Sergio Cordova

Yedekler: Mert, Yusuf Karagöz, Balcovec, Buluthan, Serdar, Arda, Christian

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Dimata (dk. 35) (Samsunspor), Cordova (dk. 46)

Sarı kartlar: Muandilmadji (Samsunspor), Lima, Janvier, Ertuğrul, Cordova (Alanyaspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA

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