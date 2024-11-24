Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Soner Aydoğdu, Ntcham, Emre Kılınç, Tait, Dimata, Moundilmadji
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Fidan Alıtı, Yusuf Özdemir, Makouta, Richard, Augusto, Janvier, Efecen Karaca, Cordova
Gol: Dk. 35 Dimata (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 41 Moundilmadji (Reeder Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.
18. dakikada Samsunspor'un sağ taraftan atağında Dimata ceza sahası içine girer girmez ortaladı. Arka direkte Emre Kılınç'ın yatarak kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.
29. dakikada Alanyaspor'un atağında Augusto'nun ceza sahasına ortasında iyi yükselen Makouta kafayla vurdu, meşin yuvarlak üsttün auta gitti.
35. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ani gelişen atakta Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Dimata, ceza sahasında defanstan sıyrıldıktan sonra sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın yanından ağlarla buluştu: 1-0.
39. dakikada Samsunspor atağında Zeki Yavru'nun pasında ceza sahası içinde bomboş pozisyondaki Sonar Aydoğdu'nun kötü vuruşunda, top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Reeder Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.
Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen ve Futbol Direktörü Fuat Çapa, geçen yıl Samsunspor'un teknik direktörlüğünü yapan Markus Gisdol'a plaket ve çiçek verdi.
Son Dakika › Spor › Samsunspor, Alanyaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?