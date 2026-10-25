Samsunspor, Amed'e 2-1 yenildiği maçta hakem kararları için TFF'yi incelemeye çağırdı - Son Dakika
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Samsunspor, Amed'e 2-1 yenildiği maçta hakem kararları için TFF'yi incelemeye çağırdı

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Samsunspor, Amed\'e 2-1 yenildiği maçta hakem kararları için TFF\'yi incelemeye çağırdı
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Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Samsunspor'da Afonso Sousa ve teknik direktör Nenad Bjelica kırmızı kart gördü. Kulüp, hakem Kadir Sağlam'ın kararlarına tepki göstererek TFF ve ilgili kurulları ivedilikle inceleme yapmaya çağırdı.

SAMSUNSPOR, dün sahasında oynadığı Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında hakem kararlarına tepki göstererek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve ilgili kurulları inceleme yapmaya çağırdı.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Samsunspor, kendi hasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Samsunspor'dan Afonso Sousa ve Teknik Direktör Nenad Bjelica kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın ardından Samsunspor kulübü, maçın hakemi Kadir Sağlam'ın kararlarına tepki göstererek TFF'ye çağrıda bulundu. Kulübün yaptığı açıklamada, "Dün gece futbol adına kara bir gece yaşanmıştır. Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen, müsabakalarda tartışmalı hakem kararlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Dün gece sahamızda oynadığımız Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmasında yaşananlar kamuoyunun malumudur. Mücadelenin 37'nci dakikasında oyuncumuz Afonso Sousa, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında sarı kartla cezalandırılmıştır. Pozisyonun niteliği ve verilen kararın doğruluğu tartışmaya açıkken, devamında oyuncumuzun rakibiyle yaşadığı iletişimin hakem tarafından kendisine yönelik bir tepki olarak yorumlanması sonucunda ikinci sarı kart gösterilmiş ve oyuncumuz kırmızı kartla oyun dışında bırakılmıştır. Birbiri ardına verilen bu kararların, karşılaşmanın seyrini doğrudan etkilediği açıktır. Karşılaşmanın hakemi, maçın ağırlığını kaldıramamış ve maçın sonunda Teknik Direktörümüz Nenad Bjelica'nın yönelttiği soruya kırmızı kartla karşılık vermiştir. Türk futbolunun itibarını korumak ve adalet duygusunu yeniden tesis etmek adına, bu tür kararların ve bu kararlara imza atanların ilgili kurullar tarafından ivedilikle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde, ülkemizin ortak değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir. Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) ve ilgili kurullarını, yaşanan olaylar karşısında gerekli incelemeleri yapmaya ve gereken adımları gecikmeksizin atmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
Türkiye Futbol FederasyonuNenad BjelicaKadir SağlamSamsunsporİncelemeSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsunspor, Amed'e 2-1 yenildiği maçta hakem kararları için TFF'yi incelemeye çağırdı - Son Dakika
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