Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 Yenerek Üst Sıralara Tırmandı

Spor

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 46 Schindler), Van Drongelen, Satka, Bola, Benasser, Ntcham (Dk. 87 Soner Aydoğdu), Holse (Dk. 87 Tait), Emre Kılınç (Dk. 87 Soner Gönül), Dimata (Dk. 71 Muja), Moundilmadji

ONVO Antalyaspor: Kenan Piric, Güray Vural, Gerxhaliu (Dk. 58 Townsend), Veysel Sarı, Erdoğan Yeşilyurt, Petrusenko, Erdal Rakip (Dk. 64 Kaluzinski), Soner Dikmen (Dk. 64 Milosevic), Djenepo (Dk. 76 Ramzi Safuri), Gaich (Dk. 76 Samudio), Larsson

Goller: Dk. 45 Holse, Dk. 49 Dimata (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Zeki Yavru, Dk. 65 Schindler, Dk. 68 Dimata (Samsunspor), Dk. 42 Djenepo (ONVO Antalyaspor)

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ONVO Antalyaspor'u 2-0 yendi.

46. dakika ONVO Antalyaspor atağında Gaich'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi.

49. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Schindler'in sağ taraftan kullandığı taç atışında ceza sahası içinde ön direkte topla buluşan Moundilmadji'nin arka direğe ortasında, Dimata meşin yuvarlağı göğsü ile filelere gönderdi: 2-0

82. dakikada ev sahibi takımın ani gelişen atağında Moundilmadji kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda Piric'ten dönen top yine Moundilmadji'nin önünde kaldı. Moundilmadji'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda, Antalyaspor savunması kaleye yönelen meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.

Karşılaşma Samsunspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.