Samsunspor Avrupa\'da Son 16\'ya Kaldı

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Shkendija'yı 4-0 yenerek tur atlayan Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Avrupa'da son 16'ya kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çapa, maç sonrası gazetecilere açıklamasında, özellikle maçın ikinci yarısında iyi oynadıklarını belirterek "Son haftalarda beklentinin altındaydık. Aldığımız 4-0'lık galibiyet çok güzel oldu. Umarım bundan sonra oynayacağımız karşılaşmalara da yansır. Avrupa'da son 16'ya kalmak çok sevindirici." dedi.

Ligde beklentin altında kaldıklarına dikkati çeken Çapa, "Daha önümüzde yeterli hafta var. Bunu en iyi şekilde değerlendirip, bundan sonraki hedefleri de belirleyerek ligdeki durumumuz netleşecek. Ondan sonra artık hem gelecek sezonun planlaması, hem Avrupa kupaları, hem Türkiye kupasında iddialı devam etmek istiyoruz. Stada gelip bizi destekleyenlere teşekkür etmemiz gerekiyor. Ülke puanına katkı sağladık. Bu da bizim adımıza çok güzel. Dün Galatasaray'dan sonra inşallah bugün Fenerbahçe de güzel sonuç alır. Onlar da ülke puanına katkı sağlamış olur. Sevindirici bir akşam oldu hem skor hem oyun olarak." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta iki gol kaydeden Samsunsporlu Marius Mouandilmadji, mutlu olduklarını vurgulayarak, "Attığım goller ve takımıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Takım halinde de zaten son 16'ya kaldığımız için çok ama çok gururluyuz." diye konuştu.

Mouandilmadji, lige odaklanacaklarını sözlerine ekledi.