Samsunspor Avrupa'dan Veda Etti

20.03.2026 10:51
Samsunspor, Rayo Vallecano'ya 1-0 galip geldi ama ilk maçı kaybettikleri için Avrupa'ya veda etti.

Samsunspor UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etmesine rağmen sahasındaki ilk maçı 3-1 kaybettiği için Avrupa kupalarına veda etti. Kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Thorsten Fink ve golcü oyuncu Cherif Ndiaye mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Thorsten Fink: Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid burada kazanamadı ama biz kazandık

Cherif Ndiaye: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

- 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde 26 Mart Perşembe günü Romanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Riva'da toplanmaya başlayacak.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, günü izinli geçirecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, günü izinli geçirecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 52'ye yükseltti.

BASKETBOL

- Euroleague

20.45 Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:07
Baklava olayı büyüyor! Saran'ın yanıtı Ali Koç'u küplere bindirmiş
11:05
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
11:00
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
10:41
Netanyahu'dan ''Savaş ne zaman biter?'' sorusuna yanıt
10:38
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
10:14
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
08:49
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü
