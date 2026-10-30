Samsunspor, Başakşehir deplasmanı hazırlığını sakat iki oyuncu olmadan sürdürdü

Samsunspor, Başakşehir deplasmanı hazırlığını sakat iki oyuncu olmadan sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları süren Emre Kılınç ve Fatih Kaya takımdan ayrı koşu çalışması yaptı; takım hazırlığını yarın tamamlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Futbolcular, idmanı dar alanda topa sahip olma, taktik ve şut çalışmasıyla tamamladı.
Antrenmanda sakatlıkları süren Emre Kılınç ve Fatih Kaya, takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.
Kırmızı-beyazlı takım, İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA
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