Samsunspor - Başakşehir Maçında İlk Yarı Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Piatek'in şutunda meşin yuvarlak direğin az farkla üstünden auta çıktı.
20. dakikada Onur'un ara pasında 6 pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Berkay'ın şutu yandan az farkla auta çıktı.
33. dakikada Marius'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ntcham'ın şutunu kaleci Muhammed iki hamlede güçlükle kontrol etti.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Candaş Elbil, Emir Eray Eyisoy
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Celil Yüksel, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Yedekler: Halil, Muja, Soner Aydoğdu, Tait, Dimata, Schindler, Laura, Soner Gönül, Ercan Kara, Bedirhan Çetin
Teknik Direktör: Thomas Reis
Başakşehir FK: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Crespo, Berkay Özcan, Davidson, Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Kemen, Keny, Hamza Güreler, Djalo, Figueiredo, Burak Kavraz, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sarı kart: Zeki Yavru (Samsunspor) - SAMSUN
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