Samsunspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Spor

Samsunspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı

Samsunspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri, koordinasyon ve çift kale oyun ile devam etti.

10.04.2024 20:34  Güncelleme: 20:37
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve çift kale oyun ile süren antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika

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