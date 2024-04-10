Samsunspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve çift kale oyun ile süren antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - SAMSUN
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 çalışmalarının ardından maçın taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Gaziantep FK, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın oynanacak olan Olympiakos maçı öncesi avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istediklerini belirtti. Kartal, rakiplerini analiz ettiklerini ve kendi güçlü yönlerini rakibe hissettirerek turu geçmek istediklerini söyledi. Çağlar Söyüncü ise, zor bir maç olacağını ancak kendi planları olan iyi bir takım olduklarını ifade etti.
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Göztepe-Erzurumspor maçını taraftarlarla birlikte izledi ve Göztepe'ye destek verdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımın oyun gücünü rakibe hissettirerek avantaj yakalamak istediklerini söyledi. Kartal, Olympiakos'un gücünü bildiklerini ve iyi bir futbol sergileyerek turu geçmek istediklerini belirtti.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular topla oyun, taktik çalışma ve çift kale maç yaptı. Konyaspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
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