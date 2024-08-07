Samsunspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Samsunspor, yaptığı çift idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki sabah antrenmanı ısınma koşusu ile başladı. Pas çalışması ve çift kale maç yapan futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Akşam idmanında ise kırmızı-beyazlı oyuncular, fitness çalışması yaptı.

Samsunspor, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.