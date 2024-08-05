Samsunspor, Beşiktaş maçına iyi bir başlangıç yapmak istiyor - Son Dakika
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Spor

Samsunspor, Beşiktaş maçına iyi bir başlangıç yapmak istiyor

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçını 11 Ağustos Pazar günü sahasında Beşiktaş'la yapacak Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Yavru, Beşiktaş maçının zorluğuna rağmen taraftarlarla birlikte iyi bir sonuç almak istediklerini belirtti.

05.08.2024 13:06
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Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçını 11 Ağustos Pazar günü sahasında Beşiktaş'la yapacak Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Tecrübeli oyuncu Zeki Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacakları maçı değerlendirdi.

Sezonu Beşiktaş önünde açacaklarını hatırlatan Zeki Yavru, "Yeni sezonda ilk maç haftasına giriyoruz. İnşallah tüm Samsunspor camiasına hayırlı uğurlu olur. Bizim adımıza bol bol sevinçler, mutluluklar yaşayacağımız, birlikte başarılı olacağımız güzel bir sezon olsun. Kazasız, belasız bir sezon diliyorum. Hazırlık dönemi aşamasını geride bıraktık. En iyi şekilde Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Kaptan Yavru, ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kimle oynarsak oynayalım başlangıçlar zordur. Büyük takımlarla oynamak ise her zaman daha zordur. İyi bir başlangıç için elimizden geleni yapacağız. Sahamızda güzel bir atmosfer olacaktır. Taraftarlarımızla birlikte inşallah puan ya da puanlarla lige başlarız. Moral motivasyon açısından bu önemli. Geçen yıl lige kötü bir başlangıç yapmıştık. Sonrasında toparladık ama bu sezona iyi başlamak istiyoruz. Hazırlıklarımızı da bunun için yapıyoruz. Rakibin kim olduğunun bir önemi yok. Her maçın kendi içerisinde zorlukları var. Bu maç da tabii ki zor bir müsabaka olacak. Beşiktaş iyi bir takım. Süper Kupa'da Galatasaray karşısında da hazır bir görüntü verdiler. İnşallah içeride taraftarlarımızla birlikte iyi sonuçla lige başlarsak, bizim için güzel olur."

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, 11 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına teknik direktör Thomas Reis yönetiminde devam etti. İki grup halinde çalışan futbolcuların bazıları fitness, diğer grup ise ısınma ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Beşiktaş maçına iyi bir başlangıç yapmak istiyor - Son Dakika

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