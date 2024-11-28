Samsunspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Samsunspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, 30 Kasım Cumartesi günü sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürüyor. Antrenmanlar dar alan oyun çalışması ve çift kale taktik çalışması ile devam ediyor.

28.11.2024 15:48  Güncelleme: 15:49
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SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, 30 Kasım Cumartesi günü sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra oyuncular dar alan oyun çalışması yaptı. Antrenman çift kale taktik çalışmasıyla son buldu. Kırmızı-beyazlılar, Bodrum FK hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

30 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Samsunspor – Bodrum FK maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak.

Kaynak: DHA

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