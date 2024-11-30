Samsunspor, Bodrum FK'yi 4-0 ile geçtı! - Son Dakika
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Samsunspor, Bodrum FK'yi 4-0 ile geçtı!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK'yi 4-0 yendi. Moundilmadji hat-trick yaptı.

30.11.2024 16:52
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Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ozan Ergün, Volkan Ahmet Narinç, Murat Altan

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 67 Schindler), Satka, Van Drongelen, Bola (Dk. 78 Soner Gönül), Benasser, Ntcham (Dk. 67 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Holse (Dk. 85 Tait), Dimata (Dk. 78 Muja), Moundilmadji

Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Ajeti (Dk. 54 Obekpa), Celustka, Gökdeniz Bayrakdar, Taylan Antalyalı, Fredy (Dk. 87 Yusuf Sertkaya), Seferi (Dk. 87 Kenan Özer), Brazao (Dk. 68 Cenk Şen), Dimitrov (Dk. 69 Enes Öğrüce), Puscas

Goller: Dk. 6 Van Drongelen, Dk. 52 ve 55 Moundilmadji, Dk. 90+3 Soner Aydoğdu (Reeder Samsunspor)

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK'yi 4-0 yendi.

46. dakikada Samsunspor'un ani gelişen atağında Emre Kılınç'ın pasında altıpas içinde topla buluşan Dimata, bomboş pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

48. dakikada ev sahibi takımın atağında Bola'nın ceza sahasına ortasına Holse dokundu, defansa çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

52. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Holse'nin ara pasında topla buluşan Moundilmadji, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun ceza saha içine girer girmez sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

55. dakika Moundilmadji kendisinin 2'nci takımın 3'üncü golünü kaydetti. Emre Kılınç'ın ara pasında topla buluşan Moundilmadji, kaleci Gökhan Akkan'ın üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0

72. dakikada Samsunspor'un sol çaprazdan geliştirdiği atakta Moundilmadji'nin pasında arka direkte topla buluşan Dimata'nın plase vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+3. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Tait'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Soner Aydoğdu'nun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0

Karşılaşma Reeder Samsunspor'un 4-0 üstünlüğü ile bitti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Bodrum FK'yi 4-0 ile geçtı! - Son Dakika

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