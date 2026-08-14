Samsunspor'da Muja ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor'da Muja ile Yollar Ayrıldı

Samsunspor\'da Muja ile Yollar Ayrıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Arbnor Muja'nın takımdan ayrıldığını duyurdu. Teşekkür mesajı yayımlandı.

SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 27 yaşındaki kanat oyuncusu Arbnor Muja ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Geçen sezon Belçika Pro Lig ekiplerinden St. Truidense'de kiralık olarak forma giyen Arbnor Muja, sezon başında tekrar Samsunspor ile çalışmalara başlamıştı. Hazırlık sürecini kırmızı-beyazlı ekipte tamamlayan Muja için Samsunspor Kulübü veda mesajı yayımladı.

Samsunspor'dan Muja'nın ayrılığı için yapılan açıklamada, "Teşekkürler Muja, Atatürklü arma altında gösterdiğin mücadele, çalışkanlığın ve enerjinle takımımızın önemli parçalarından biri oldun. Son dakikada attığın ve Avrupa yolculuğumuzun kapılarını açan o unutulmaz golün, her zaman hafızamızda yer alacak ve tarihimizin en özel anlarından biri olarak hep bizimle kalacak. Saha içindeki mücadelen, saha dışındaki neşen ve güzel enerjin için teşekkürler. Yolun hep açık olsun Muja!" ifadeleri yer aldı.

2024-2025 sezonunda takıma katılan Arnavut kanat oyuncusu, Samsunspor formasıyla 53 maçta süre alıp 4 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Muja'nın geçen sezon kiralık olarak forma giydiği St. Truidense ile kalıcı transfer olarak anlaşması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'da Muja ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir
Pusetle uyuşturucu kuryeliği Pis işlerine bebeği de alet ettiler Pusetle uyuşturucu kuryeliği! Pis işlerine bebeği de alet ettiler
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları BİM’in sıralaması şaşırttı Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti
Silivri’de korkutan yangın: Alevler TEM’e dayanınca yol trafiğe kapatıldı Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı

12:17
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
12:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
11:39
Bir şehir ayakta Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
10:59
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 13:24:23. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor'da Muja ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.