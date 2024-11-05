Samsunspor'da Penaltı İtirazı - Son Dakika
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Samsunspor'da Penaltı İtirazı

Samsunspor\'da Penaltı İtirazı

Emre Kılınç'ın dizine krampon girmesi sonrası Samsunspor, VAR hatasına itiraz etti.

05.11.2024 10:59
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SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Antalyaspor maçında girdiği ikili mücadelede yerde kalan ve penaltı kararı çıkmayan pozisyon sonrası Emre Kılınç'ın krampon vidası giren dizinin fotoğrafını paylaştı.

Samsunspor ile Antalyaspor, ligin 11. haftasında 19 Mayıs Stadyumu'nda birbirlerine rakip oldular. Mücadele 0-0 devam ederken, ceza sahası içerisinde topla buluşan ve gole yaklaşan Emre Kılınç, Antalyaspor'un kanat oyuncusu Moussa Djenepo ile ikili mücadeleye girdi. 23. dakikada rakibinden aldığı darbe ile yerde kalan Emre Kılınç, uzun süre ayağa kalkamadı.

Pozisyon ilk önce VAR merkezi tarafından incelendi. İncelemenin ardından VAR merkezi, maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu'nu 'potansiyel penaltı' düşüncesiyle izleme tavsiyesinde bulundu. Tonusluoğlu, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gitti. VAR merkezi dahil toplam 5 dakika süren incelemenin ardında hakem Tonusluoğlu, penaltı kararı vermedi. Bunun ardından yoğun itirazlarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, sarı kart görerek kart sınırına ulaştı.

"Hakem, Emre'nin dizinin son halini görse penaltı verirdi"

Karadeniz temsilcisi 88. dakikada oyundan alınan Emre Kılınç'ın dizinin son halinin fotoğrafını paylaştı. Krampon vidasının giriş izi bulunan Emre'nin dizi hakkında basın toplantısında da konuşan Thomas Reis, "Hakem, Emre'nin dizinin son halini görse penaltı verirdi" açıklamasında bulundu.

Pozisyon sonrası uzun sürede sahada tedavi olan ve oyuna devam eden Emre Kılınç, 88'inci dakikada yerini Soner Gönül'e devretmişti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor'da Penaltı İtirazı - Son Dakika

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