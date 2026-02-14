Samsunspor’da Reis İle Yollar Ayrıldı

SÜPER Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 3-1 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktörü Thomas Reis ile yollar ayrıldı.

Samsunspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz. Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur. Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.