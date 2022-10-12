Samsunspor'da sağlık raporu - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor'da sağlık raporu

12.10.2022 15:41
Samsunspor'da sağlık raporu

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, takımda sakatlıkları bulunan 6 futbolcunun son durumunu paylaştı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, takımda sakatlıkları bulunan 6 futbolcunun son durumunu paylaştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, sakatlıkları bulunan Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Şener Kaya, Osman Çelik, Aryvdas Novikovas ve Cihan Kahraman'ın sağlık durumları ile ilgili son durumu kamuoyu ile paylaştı.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Mücahit Albayrak: Bandırmaspor maçında sağ ayak bileğinde tibia kemiği dış kısmında kırık tespit edilmiş ve İstanbul'da operasyon geçirmiştir. Yusuf Abdioğlu: Bandırmaspor maçında sağ kasığında zorlanma, kanama ve ödem tespit edilmiş olup, tedavisi devam etmektedir. Şener Kaya: Kasığındaki ağrılar nedeniyle sağlık ekipleri ile birlikte çalışmalarına devam ediyor. Osman Çelik: Kontrollü olarak takımla çalışmalara başladı. Aryvdas Novikovas: Kasığındaki ağrıları nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Cihan Kahraman: Kasığındaki ağrılar nedeniyle tedavisi devam etmektedir" bilgileri verildi.

Karadeniz temsilcisi 15 Cumartesi günü deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Ordu spor haberi | Altınordu Samsunspor maçının biletleri satışta Ordu spor haberi | Altınordu Samsunspor maçının biletleri satışta Tanque ve Ali Kaan Samsunspor'u Süper Lig'e taşımak istiyor Tanque ve Ali Kaan Samsunspor'u Süper Lig'e taşımak istiyor
Kaynak: İHA

Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'da sağlık raporu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:21 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı!
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
17:11 AK Partili isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 20:12:58. #1.12#
SON DAKİKA: Samsunspor'da sağlık raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement