Samsunspor'da Thomas Reis dönemi başladı

Spor

- Samsunspor'da Thomas Reis rüzgarı

SAMSUN - Samsunspor'un yeni Teknik Direktörü Thomas Reis, kırmızı-beyazlı ekibe katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mustafa Kemal Erkanat Akademi Tesisleri'nde bir araya geldi. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, pas, koordinasyon ve 5v2 çalışmaları ile son buldu.

Reis, ayağının tozuyla çıktığı ilk antrenmanın ardından kulüp medyasına açıklamalarda bulunarak, Samsunspor'un bu sezonki hedefleri hakkında bilgi verdi. Yeni sezon açtıklarını belirten Thomas Reis, "Yeni sezona başladığımız için çok mutluyum. Geçen sezon elde ettiğimiz başarıyı umarım bu sezon da tekrar ederiz. Sadece ben değil, bunu hep birlikte başarmamız lazım. Taraftarımızı görmek için de sabırsızlanıyorum. Umarım en yakın zamanda stadyumda sizinle görüşmek üzere" diye konuştu.