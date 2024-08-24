Samsunspor\'da Transferde Kan Kaybı Devam Ediyor

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İki dönem transfer yasağı kesinleşen Samsunspor'da bu sezon takımdan ayrılan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi. Lisansı çıkartılmayan 4 futbolcuyla daha yolların ayrılması bekleniyor.

FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı verilen Süper Lig ekibi Samsunspor'da kan kaybı devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekipte yönetim tarafından takımda kalacağı açıklanan Benito Raman'ın da takından ayrılmasının ardından bu sezon giden futbolcu sayısı 12'ye yükseldi. Raman ile birlikte Samsunspor'da Ahmet Sağat, Alim Öztürk, Moryke Fofana, Jakup Szumski, Osman Çelik, Barış Alıcı, Melih Altıkulaç, Ali Ülgen, Yusuf Ensar Poyrazlı, Şener Kaya ve Berk Taşçı ile de yollar ayrılmıştı.

2'si yabancı 4 futbolcuya lisans çıkartılmadı

Samsunspor'da ayrılan 12 futbolcunun yanı sıra kadroda bulunan ancak yeni sezon planlamasında yer alamayıp, lisans çıkartılmayan 4 futbolcu daha bulunuyor. Geçen sezon devre arasında Sivasspor'dan transfer edilen 34 yaşındaki kaleci Muammer Yıldırım, stoper Elano Yegen, hücüm oyuncusu Moussa Guel ve forvet Elhadj Bah'ın da takımdan ayrılması gündemde.

Ayrıca lisansı çıkartılan ancak teklif gelmesi dahilinde kendisine kolaylık sağlanacak kanat bek Nanu Gomes'in de takımdan ayrılabileceği belirtildi. Sezon başından beri kadroya dahil edilmeyen ve yurt dışından teklifler alan orta saha oyuncusu Flavien Tait'in ise takımda kalacağı açıklanmıştı. - SAMSUN