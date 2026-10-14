Samsunspor\'da yeni hoca için pazarlıklar sürüyor, karar bugün veya yarın verilecek

Samsunspor'da yeni hoca için pazarlıklar sürüyor, karar bugün veya yarın verilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni teknik direktörün bugün veya en geç yarın belli olacağını, pazarlıkların sürdüğünü söyledi. Kırmızı-beyazlı takım, yeni hocasını açıklarsa Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.
SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "Takımımızın teknik direktörü bugün veya en geç yarın belli olacak" dedi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile yolların ayrılmasının ardından, takımın yeni teknik direktör arayışına ilişkin DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Kırmızı-beyazlı takım ile adı anılan Steffen Baumgart, Valerien İsmael ve Nenad Bjelica ile görüşmelerin sürdürüldüğünü belirten Yüksel Yıldırım, "Takımımızın teknik direktörü bugün veya en geç yarın belli olacak. Kolay işler değil. Pazarlıklarımız sürüyor" diye konuştu.
Samsunspor, yeni teknik direktörünün açıklanması halinde Süper Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa deplasmanında oynayacağı karşılaşmaya yeni hocası yönetiminde çıkacak.
Kaynak: DHA
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