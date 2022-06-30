Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

30.06.2022 20:38
Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1'inci Llig ekibi Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Spor Toto 1'inci Llig ekibi Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıkları için Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan Yılport Samsunspor, çalışmalarına devam etti. Antrenman öncesi futbolcular, kulübün 57'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle pasta kesti. Ardından teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde çalışan futbolcular, antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Futbolcular ardından kondisyon çalışması ve yarı alanda maç yaptı. Antrenmana yeni transfer kaleci Jakub Szumski de katıldı. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.


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Kaynak: DHA

Samsunspor, Kayseri, Erciyes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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