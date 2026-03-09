Samsunspor'dan Fenerbahçe Maçında Hakem ve Olaylara Tepki - Son Dakika
Samsunspor'dan Fenerbahçe Maçında Hakem ve Olaylara Tepki

Samsunspor'dan Fenerbahçe Maçında Hakem ve Olaylara Tepki
09.03.2026 00:49
Samsunspor, Fenerbahçe maçında hakem kararlarını eleştirirken, tribünlerdeki olaylara da dikkat çekti.

SAMSUNSPOR, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından kulübün resmi sanal medya hesaplarından yaptığı açıklamada hakem kararlarına ve tribünlerde yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Samsun spor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanında oynadığı karşılaşması 3-2 kaybetti. Maçın ardından Samsunspor'un resmi sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, karşılaşmadaki hakem kararlarına tepki gösterilirken, müsabakanın son dakikalarında kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın bulunduğu bölüme rakip taraftarlar tarafından ağır küfür edildiği ve yaralama amacı taşıyan yabancı maddeler atılarak saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

'TFF'Yİ İNCELEME YAPMAYA DAVET EDİYORUZ'

Samsunspor'un konuyla alakalı sanal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Futbol adına keyifli geçmesi beklenen bir geceye, ne yazık ki bir kez daha tartışmalı hakem kararları damga vurmuş; futbolcularımızın sahada ortaya koyduğu büyük emek ve mücadele görmezden gelinmiştir. Karşılaşmanın henüz başlangıç bölümünde Fenerbahçe futbolcusu Matteo Guendouzi'nin, futbolcumuzun ayak bileğine yaptığı ve doğrudan kırmızı kart gerektiren müdahalesinin herhangi bir kartla cezalandırılmaması, müsabakanın seyrini etkileyen ilk önemli karar olmuştur. Bir diğer pozisyonda ise Fenerbahçe futbolcusu Jayden Oosterwolde'nin futbolcumuzun boğazını sıkarak yere indirdiği pozisyonun da herhangi bir kartla cezalandırılmaması, kamuoyunda büyük soru işaretleri oluşturmuştur. Ne yazık ki Türk futbolunda bu tür müdahalelerin görmezden gelinmesi ya da yeterli şekilde cezalandırılmaması, futbolun adalet duygusuna ciddi zarar vermektedir. Rakip takımın attığı gollerle ilgili kamuoyunda oluşan ofsayt tartışmaları da ayrıca değerlendirilmesi gereken bir başka başlıktır. Öte yandan müsabakanın son dakikalarında, Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın bulunduğu bölgeye yönelik olarak bazı rakip taraftarlar tarafından ağır küfürler edilmiş, saldırı girişiminde bulunulmuş ve yaralama amacı taşıyan yabancı maddeler atılmıştır. Bu tür davranışların münferit kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olması, yaşananların ciddiyetini ortadan kaldırmamaktadır. Futbolun ruhuna ve spor ahlakına aykırı bu eylemlerin sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Samsunspor Camiası olarak her sezon benzer tartışmaların yaşanmasından ve sahada verilen emeğin bu şekilde gölgelenmesinden büyük rahatsızlık duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Elbette futbolun doğasında kazanmak da vardır, kaybetmek de. Ancak Avrupa kupalarında hakem yönetimi açısından benzer sorunlar yaşamazken, ülke futbolunda aynı tartışmaların tekrar tekrar gündeme gelmesi Türk futbolu adına düşündürücüdür. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF), hem müsabakada yaşanan hakem kararları hem de tribünlerde gerçekleşen olaylarla ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve sorumlular hakkında gereken adımları atmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

