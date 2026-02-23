Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor

Samsunspor\'dan gönderilen Thomas Reis\'i Bundesliga şampiyonu istiyor
23.02.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e sürpriz bir talip çıktı. Ligde kötü günler geçiren Wolfsburg, Alman teknik adam Thomas Reis'i göreve getirmek istiyor.

Ligde kötü günler geçiren eski Bundesliga şampiyonu Wolfsburg, Samsunspor'un yollarını ayırdığı Alman teknik adam Thomas Reis'e kanca attı.

İLK HEDEF THOMAS REIS

Bundesliga'da küme düşme hattının 1 basamak üstünde 20 puanda yer alan Wolfsburg, 43 yaşındaki teknik adam Daniel Bauer ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim son olarak Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis oldu.

TEKLİF HER AN GELEBİLİR

Alman kulübünün yönetimi, bu hafta sonu alınacak sonuca göre Bauer ile ya devam edecek ya da görevine son verecek. Alınacak olumsuz sonucun ardından Bauer'e veda edecek Wolfsburg'un şu anda boşta olan Thomas Reis'e teklif götüreceği haberleri Alman basınında kendisine yer buldu.

SEZON PERFORMANSI

Samsunspor'un başında bu sezon 34 maça çıkan deneyimli teknik adam, bu maçlarda 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

Bundesliga, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • EOS BEY EOS BEY:
    Türkiye’ye gelen en iyi Hocalardan biriydi, Samsun Spor çok aceleci davrandı .. 10 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

18:11
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
16:45
Yalova’da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 18:57:58. #7.11#
SON DAKİKA: Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.