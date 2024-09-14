Samsunspor'dan Hakem Çakır'a Tepki

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Samsunspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon yaşanan hakem hatalarının bugünkü müsabakada da devam ettiği savunuldu.

Hakem Oğuzhan Çakır'ın tartışmaya açık olmayacak bariz penaltı pozisyonlarını görmezden geldiği öne sürülen açıklamada, "Açık şekilde verilen ve verilmeyen hatalı kararlar sonucunda takımımız ve teknik ekibimizin tüm çabaları boşa gitmiştir. Geçtiğimiz sezonda yaptığımız çağrıyı yineliyor, temiz, adil ve eşit futbolu tüm takımlar için ayrım yapmaksızın talep ediyoruz. Kulübümüz, bundan sonraki müsabakalarda da benzer konuların takipçisi olacaktır." ifadelerine yer verildi.