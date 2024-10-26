Samsunspor'dan Kasımpaşa'ya Farklı Galibiyet - Son Dakika
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Samsunspor'dan Kasımpaşa'ya Farklı Galibiyet

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Thomas Reis, Kasımpaşa galibiyeti sonrası takımının performansından gurur duyduğunu belirtti.

26.10.2024 19:00
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SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "İkinci yarı değişiklikler yaptık ve topa daha çok sahip olmaya başladık ilk yarıya oranla. Takımın gösterdiği performanstan dolayı gurur duyuyorum. 22 puanımız var. Bence hiç fena değil" dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Samsunspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Thomas Reis, "3 puan aldığımız için mutluyuz. İlk yarıda iki penaltı kaçırdık. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Uzun toplarla oynadık ve rakibimiz golü buldu. Kasımpaşa ilk yarı üstümüzde iyi bir baskı kurdu. Biz ise istediğimiz performansı gösteremedik. Kötü bir oyun sergiledik. İkinci yarı değişiklikler yaptık ve topa daha çok sahip olmaya başladık ilk yarıya oranla. Takımın gösterdiği performanstan dolayı gurur duyuyorum. 22 puanımız var. Bence hiç fena değil" ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN GÖSTERDİĞİ REAKSİYONDU'

Ntcham'ın ilk yarıda 2 penaltı atışından faydalanamaması üzerine bir penaltı daha olsa Ntcham'a attırır mıydınız sorusu üzerine Thomas Reis, "Kendisi tecrübeli bir oyuncu. İlk penaltısı iyiydi. Onu atmış olsaydı herkes iyi penaltı attı diyebilirdi. Benim için önemli olan takımın gösterdiği reaksiyondu. Ntcham da iyi oynadı. İlk 11'de oynayan birçok oyuncumuzdan yoksun buraya geldik. Genç oyuncuları oynattık. Takımımın gösterdiği performansla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, hedefleriyle ilgili gelen soru üzerine, 42 puana ulaştıktan sonra cevap vereceğini bugün sadece önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Samsunspor\'dan Kasımpaşa\'ya Farklı Galibiyet
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Samsunspor'dan Kasımpaşa'ya Farklı Galibiyet - Son Dakika

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