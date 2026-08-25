Samsunspor'dan Oskar Ohlenschlaeger Transferi
Samsunspor, Danimarkalı futbolcu Oskar Ohlenschlaeger ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Danimarkalı futbolcu Oskar Ohlenschlaeger'i kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ kanat oyuncusu Oskar Ohlenschlaeger ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuya Samsunspor forması altında başarılar dilendi.
Kaynak: AA
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