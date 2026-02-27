Samsunspor'dan Tarihi Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor'dan Tarihi Başarı

27.02.2026 00:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Thorsten Fink, Shkendija'yı 4-0 yenerek tur atlamalarının tarihi bir başarı olduğunu söyledi.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Shkendija'yı 4-0 yenen ve tur atlayan Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, tarihi bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.

Ülke puanı katkıda bulunduklarını anlatan Fink, "Tarihi bir başarı elde ettik. Galatasaray da biz de ülke puanına katkıda bulunduk. Hoca olarak ben bu galibiyetten ötürü mutluyum. İlk yarı açıkçası en iyi performansımızı gösteremedik. Tabii gol yememeye de dikkat ettik. Birinci golden sonra oyunun kilidini açtık diyebiliriz. Daha sonrasında daha hızlı bir şekilde oynamaya başladık ve pas kalitemiz de gayet iyiydi ve rakibimize de herhangi bir fırsat vermedik. Küçük de olsa bir şans vermedik ikinci yarıda rakibimize. Sadece şuan kurayı dört gözle beklediğimizi söyleyebiliriz. Takımımızda Konferans Ligi'nin en skorer oyuncusu da bulunuyor; Marius. Tabii biraz riskliydi açıkçası iki forvetle oynamak ama o riski almak istemiştik, kazanmak istemiştik. 4-0 kazanmak da açıkçası çok daha iyiydi." diye konuştu.

Samsunspor'un geçen yılı iyi geçirdiğini hatırlatan Fink, "Bu yıl takımızda hiç Avrupa'da oynamamış oyuncular da var. Bazı genç oyuncularımız da var. Ritmi farklı olan oyuncularımız da var aynı zamanda. Her zaman özeldir tabii bu durumlarda göreve gelmek. Her zaman daha iyisi olmak istenir. Daha iyi oynamak istiyoruz ve insanlar her zaman sizden daha iyisini beklerler. Bence kulüp geçmişte çok doğru işler yaptı. Belki şampiyon olmadı ama sonuç olarak 7. sıradayız. Türkiye'de beklentilerin çok yüksek olduğunu zaten biliyorum her zaman. Bence kulüp çok iyi, çok doğru işler yapıyor. Şimdi gidebildiğimiz kadar Konferans Ligi'nde ileriye gitmek istiyoruz. Her şey mümkün. Ben tecrübeli bir hocayım ve bu durumlarla nasıl başa çıkmam gerektiğini biliyorum ve bir planım var. Bu planlar doğrultusunda da neleri daha iyi yapabiliriz, bunları oyuncularıma aşılamaya çalışıyorum ve dört gözle bir sonraki karşılaşmayı bekliyorum." şeklinde konuştu.

Bir sonraki turdaki rakipleri İspanyol ekibi Rayo Vallecano ve Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk takımı hakkında da konuşan Fink, "Elbette kurayı bekleyeceğiz. Rayo Vallecano ve Shakhtar Donetsk rakibimiz olabilir. Kim olacağını şu an bilmiyoruz. Ama iki rakip de güçlü olacaktır. Tabii favori olmayacağız belki de ama sürprizi gerçekleştirebiliriz. İki takıma karşı oynayacak olmaktan ötürü de mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Ama hedefimiz tabi o turu da geçmek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'dan Tarihi Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İflasıyla sarsan Türkiye’nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
23:19
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:51
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 00:33:27. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor'dan Tarihi Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.